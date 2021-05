Magistrat zachęca. Spisz się na Jasnych Błoniach!

Jarmark Szczeciński jest okazją nie tylko do polowania na okazje - smakowite kąski, unikatowe rękodzieło czy rośliny - między kramami ponad 100 wystawców z całej Polski, ale również... do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do dyspozycji szczecinian zostało ustawione specjalne stanowisko komputerowe.

Będzie dostępne przez weekend: w sobotę (22 maja) oraz niedzielę (23 maja).

- To doskonała okazja dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu internetowego na własnym sprzęcie komputerowym albo obawiają się, że nie poradzą sobie z formularzem - przekonuje Centrum Informacji Miasta. - Przed dokonaniem spisu warto sprawdzić jakie informację będą potrzebne, aby bez problemów wypełnić formularz.

Przypominamy: udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Natomiast wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

- Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia - zapewnia Główny Urząd Statystyczny. - Dane pozyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Plenerowe stanowisko Narodowego Spisu Powszechnego na Jarmarku Szczecińskim będzie czynne w sobotę jeszcze do godz. 18. Natomiast w niedzielę - w godz. 10-14.

(an)