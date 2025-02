Magistrat szuka rzeczoznawców od zwierząt

Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę przyjmowane są w Urzędzie Miasta Szczecin Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Urząd Miasta prowadzi nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma to związek z przypadkami pryszczycy w powiecie szczecińskim i polickim.

Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę przyjmowane są do 7 lutego 2025 r. w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin).

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

Muszą mieszkać na terenie Szczecina.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy mogą wystąpić również: izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza o zasięgu krajowym i grupa producentów rolnych.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii, za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

(as)