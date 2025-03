Ma być schludnie, a jest brud. Akty wandalizmu w Nowogardzie [GALERIA]

Ścieżka im. Rajmunda Zielińskiego wokół Jeziora Nowogardzkiego jest coraz bardziej zaniedbywana.

Akty wandalizmu są stałym problemem w okolicach jeziora w Nowogardzie. W ostatnim czasie zniszczone zostały ławki przy murach, są również inne uszkodzenia w tym rejonie miasta. Mieszkańcy apelują do panów burmistrzów w Nowogardzie o pilne zajęcie się tym miejscem, które jest wizytówką miasta. Do urzędu „Kurier” kieruje od dawna pytania w tej sprawie, ale władze miasta w odpowiedzi konsekwentnie milczą i odmawiają informacji mieszkańcom.

Nowogard, znany ze swoich malowniczych alejek spacerowych, stał się areną niepokojących wydarzeń. Wiosna przyniosła nie tylko budzącą się do życia przyrodę, ale także liczne demolki, które dotknęły jednych z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców – ławek na alejkach. W ostatnich dniach w centrum miasta miały miejsce zniszczenia, które wywołały oburzenie wśród lokalnej społeczności. Ławki, na których mieszkańcy spędzali czas na rozmowach, czytaniu książek, czy po prostu odpoczynku, zostały usunięte. Mieszkańcy są zdezorientowani i nie rozumieją, dlaczego doszło do tego działania.

– Nie rozumiem, komu przeszkadzały te ławki i dlaczego posmarował je ktoś farbą. To miejsce, gdzie można odpocząć po pracy, spotkać się z sąsiadami. Teraz zostały tylko wyrwane deseczki. Jest w tym miejscu także ogólny bałagan oraz widoczny brak wystarczającej liczby śmietników, które są bardzo potrzebne. Co to ma być?! Nie chcę porównywać, ale za czasów burmistrza Roberta Czapli Nowogard był, odnoszę wrażenie, bardziej czysty, a teren nad jeziorem wyglądał schludnej. Dlatego apeluję, panowie burmistrzowie, weźcie się do roboty, bo nadchodzi letni sezon, lato filmowe, festiwal i będzie wstyd na całą Polskę, że mamy tak zaniedbane miasto – mówi pani Barbara mieszkanka Nowogardu, która często chodzi ze swoim psem na spacery w tym miejscu. – Bardzo proszę burmistrzów, by zajęli się tą sprawą, która dla nas nowogardzian jest bardzo ważna, bo chodzi o wizerunek miasta. Potrzebujemy takich miejsc.

Stanisław Pietrzykowski, mieszkaniec miasta, podkreśla natomiast, że jego ukochany Nowogard zaczyna być niszczony i to go niepokoi coraz bardziej.

– Zamiast tworzyć nowe miejsca do wypoczynku, niszczy się nam to, co już mamy i jest takie potrzebne. To bardzo smutne, bo teraz gdy jestem w okresie rehabilitacji po wypadku drogowym, mam ochotę czasami, gdy jest ładna pogoda przejść się alejkami w obrębie naszego jeziora i to, co widzę, jest bardzo przykre – mówi pan Stanisław. – Ten rozwalony pomost, ławki pomazane farbą, ogólny brud, do tego niewywożone śmieci, które nawet są w pojemnikach na woreczki, przeznaczonych dla odchodów dla psów, naprawdę przygnębiają. Apeluję do burmistrza, aby wysłuchał naszych głosów i przywrócił ławki na alejkach.

W imieniu mieszkańców poprosiliśmy po raz kolejny o komentarz urząd gminy w Nowogardzie, ale odpowiedzi jak zwykle się nie doczekaliśmy. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY