Lokomotywy, wagoniki, samochody. Fantastyczna wystawa w Galerii Turzyn

Dużo zwiedzających od sobotniego południa odwiedza znakomitą IX Wystawę Makiet Kolejowych w szczecińskiej Galerii Turzyn. Ekspozycja wzbudza podziw małych i dużych.

Na wystawie są modele redukcyjne w skalach 1:87 i 1:32. To zarówno lokomotywy, całe składy pociągów. jak i samochody. Zachwyt, szczególnie dzieci, wzbudza makieta miasta z klocków Lego.

W sobotę wystawa będzie czynna jeszcze do godziny 20. W niedzielę można się na nią wybrać w godzinach 12-20, potem od poniedziałku do piątku od godz. 17 do 20, a w następną sobotę od południa do godziny 20m

(MON)