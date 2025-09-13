Sobota, 13 września 2025 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Lokomotywownia na Wzgórzu Hetmańskim obchodzi 65-lecie [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 13 września 2025 r. 12:43
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2025 r. 15:03
Lokomotywownia na Wzgórzu Hetmańskim obchodzi 65-lecie
Fot. Piotr Sikora  

Zwiedzanie każdego zakamarka wagonu motorowego, możliwość wejścia do Centrum szkolenia maszynistów, zwiedzanie hali naprawczo-przeglądowej czy też przejażdżka zabytkowym Ganzem to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowano dla zwiedzających z okazji 65-lecia lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.

W namiocie Polregio miłośnicy kolei mogą otrzymać różne gadżety. Od godz. 11:30 w centrum szkolenia maszynistów udostępniono dla zwiedzających ogromną makietę kolejową w skali H0, 1:87.

Dzień otwarty zakończy się o godz. 14. Wejście na teren lokomotywowni jest od ul. Białowieskiej 23.

Realizacja filmów: Piotr Sikora, Czytelnik

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

No pacz
2025-09-13 13:54:01
jak po gadżety stojom !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję