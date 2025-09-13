Lokomotywownia na Wzgórzu Hetmańskim obchodzi 65-lecie [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Zwiedzanie każdego zakamarka wagonu motorowego, możliwość wejścia do Centrum szkolenia maszynistów, zwiedzanie hali naprawczo-przeglądowej czy też przejażdżka zabytkowym Ganzem to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowano dla zwiedzających z okazji 65-lecia lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.

W namiocie Polregio miłośnicy kolei mogą otrzymać różne gadżety. Od godz. 11:30 w centrum szkolenia maszynistów udostępniono dla zwiedzających ogromną makietę kolejową w skali H0, 1:87.

Dzień otwarty zakończy się o godz. 14. Wejście na teren lokomotywowni jest od ul. Białowieskiej 23.

Realizacja filmów: Piotr Sikora, Czytelnik