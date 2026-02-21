Lodołamacze ruszyły. Lód pęka i odpływa

W związku z odwilżą wznowiono akcję lodołamania na Odrze. Na Odrę i Jezioro Dąbie skierowano dziesięć jednostek – sześć polskich i cztery niemieckie. To standardowe działanie obu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na rzece w okresie zalodzenia.

Jedna grupa lodołamaczy działa w rejonie Regalicy i jeziora Dąbie. Druga grupa jednostek skierowała się w górę Odry, w stronę Gryfina i Widuchowej.

Odwilż (w sobotę temperatura wzrośnie do 6 st. C) sprzyja prowadzeniu akcji lodołamania. Aura ułatwia kruszenie i przemieszczanie pokrywy lodowej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania drożności rzeki i ograniczenia ryzyka powstawania zatorów. Prognozy są optymistyczne i dają niemal pewność, że woda nie będzie ponownie zamarzać w najbliższym czasie.

Akcja lodołamania - jak podkreśla Urząd Morski - prowadzona jest w ścisłej współpracy polskich i niemieckich służb, a jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów nadodrzańskich oraz ochrona infrastruktury hydrotechnicznej.

