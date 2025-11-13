Listopadowe Zaduszki Morskie u pallotynów

Fot. archiwum

W kościele Morskim pw. św. Jana Ewangelisty (u pallotynów) w piątek 14 listopada odbędą się Zaduszki Morskie. To tradycja sięgająca 2014 roku. Podczas listopadowych spotkań wspominani są zmarli w ostatnim czasie ludzie morza.

- Uroczystości rozpoczną się już o godz. 17.30 wypominkami i różańcem - zapowiedział ks. Stanisław Flis SAC, diecezjalny duszpasterz ludzi morza. - O godz. 18 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich ludzi morza, którzy już odeszli na wieczną wachtę. O godz. 19 rozpoczną się Zaduszki Morskie.

Ks. Flis zaprasza też do kościoła Morskiego przy ul. św. Ducha 9 w niedzielę 16 listopada. O godz. 12 - jak zwykle w trzecią niedzielę miesiąca, odprawiane są msze w intencji ludzi morza.

- Modlić się będziemy za wszystkich, którzy już zawinęli do „Niebieskiej Przystani” i za zmarłych z ich rodzin - informuje proboszcz. Jak dodaje, zamówiona jest także intencja o zdrowie dziennikarki „Kuriera Szczecińskiego” Elżbiety Kubowskiej. (ek)

