Licznik w naprawie. Nowy pylon zainstalują w czerwcu

Tablica (pylon) licznika rowerowego w centrum Szczecina zostanie odnowiona. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Od kilku dni można zauważyć, że stojący przy Placu Żołnierza Polskiego licznik rowerzystów został owinięty czarną folią i taśmą zabezpieczającą. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że urządzenie zostanie odnowione.

W Szczecinie stoją dwa takie liczniki – ten przy Placu Żołnierza Polskiego oraz przy ul. Ku Słońcu. Miasto zainstalowało je w 2014 roku. To nie pierwszy raz, gdy liczniki trzeba naprawiać albo wymieniać. W 2024 i 2025 r. o ich stan pytał radny Przemysław Słowik. W 2024 r. zepsuł się licznik przy ul. Ku Słońcu. Wtedy też wiceprezydent Łukasz Kadłubowski poinformował, że miasto nie planuje instalowania kolejnych takich urządzeń na terenie Szczecina. W grudniu 2025 r. radny P. Słowik zwrócił uwagę, że tablica przy pl. Żołnierza Polskiego wymaga ingerencji, ponieważ jej stan jest fatalny.

– Obecna tablica, będąca jednym z nielicznych wizualnych wskaźników postępu infrastruktury rowerowej w naszym mieście, jest mocno zużyta, wyblakła i częściowo uszkodzona. Wizerunek estetyczny tej tablicy w centrum miasta jest niegodny europejskiej metropolii i wielokrotnie otrzymywałem sygnały od mieszkańców o jej złym stanie – alarmował.

Urząd Miasta zapewnił wówczas, że pylon zostanie poddany naprawie w pierwszej połowie 2026 r. Jak widać, obietnicy dotrzymał.

– Panel licznika został zdemontowany w celu odnowienia – poinformował Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

Ma zostać oddany do użytku pod koniec czerwca. Koszt jego odnowienia – jak przekazał w grudniu 2025 r. Łukasz Kadłubowski – to 10 tys. zł.

Z kolei koszt instalacji jednego takiego urządzenia wynosi od 30 do 50 tys. zł netto. ©℗

(aj)

