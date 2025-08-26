Letni przysmak pod kontrolą

W sierpniu Inspekcja Sanitarna przebadała 85 próbek lodów z 17 partii. W zdecydowanej większości nie stwierdziła niczego niepokojącego. Jednak 23 procent z nich musiała zakwestionować. Fot. archiwum

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego w sierpniu pobrali do badań próbki lodów z automatów zlokalizowanych na terenie 12 powiatów, głównie turystycznych. Łącznie przebadano 85 próbek z 17 partii. Wyniki pokazują poprawę w porównaniu z lipcem, jednak nieprawidłowości nadal występują.

– Podobnie jak w poprzedniej akcji, w żadnej z próbek nie wykryto bakterii chorobotwórczych, takich jak Salmonella czy Listeria monocytogenes – informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Jednak aż 23 proc. próbek (20 z 85) zostało zakwestionowanych z powodu podwyższonej liczby bakterii Enterobacteriaceae. Są to mikroorganizmy wskaźnikowe, które świadczą o niewłaściwym stanie sanitarnym urządzeń lub błędach w procesie produkcji.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim i świdwińskim. Wyniki badań wskazują na poprawę w stosunku do lipca, ale pokazują również, że higiena urządzeń do lodów wymaga stałego nadzoru.

W związku z zakwestionowanymi wynikami wydano 4 decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące m.in.: skuteczne mycie i dezynfekcję automatów, przedstawienie wyników badań potwierdzających skuteczność działań, przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu, weryfikację procesów produkcji i dystrybucji, w tym analizę ryzyka i ustalenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

– Do czasu uzyskania prawidłowych wyników przedsiębiorcy nie mogli produkować ani sprzedawać lodów z zakwestionowanych urządzeń – dodaje Małgorzata Kapłan. – Koszty badań oraz kontroli sprawdzających zostały pokryte przez podmioty, których dotyczyły uchybienia.

(k)