Lepiej śmiać się niż płakać. "Ściana Uśmiechu" powróciła

W miejsce fontanny zwanej "Ścianą Płaczu" w Szczecinie powróciła "Ściana Uśmiechu". To wystawa grafik Henryka Sawki, która składa się z ponad 150 rysunków o tematyce obyczajowej, politycznej i odnoszącej się do aktualnych wydarzeń. Są śmieszne i pobudzają do refleksji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Galeria Ewy i Henryka Sawki była wiodącą marką podczas pierwszego Festiwalu Marek - imprezy, która promuje projekt Słynna Aleja. Podczas tego wydarzenia artysta pobił rekord Polski w rysowaniu na czas i odsłonił wystawę swoich grafik "Ściana Uśmiechu". Zgodnie z pomysłem ekspozycja stanęła w miejscu, które szczecinianie pamiętają jako "Ścianę Płaczu", bo jak przekonuje autor wystawy - lepiej się śmiać niż płakać.

Na wystawie można obejrzeć także grafiki przeznaczone dla osób starszych, oznaczone etykietą 18+. Nie są widoczne z zewnątrz, znajdują się w środku kubika wystawowego, na odpowiedniej wysokości, około 180 cm.

Wystawę "Ściana Uśmiechu” można oglądać do połowy grudnia przy al. Wojska Polskiego 42. Przypomnijmy, że projekt Słynna Aleja ma na celu ożywienie śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego, pomiędzy pl. Zwycięstwa a Szarych Szeregów. W projekt zaangażowały się znane szczecińskie marki, jak Kino Pionier, Bar Pasztecik, Galeria Ewy i Henryka Sawki, Atelier Mody Sylwia Majdan, pizzeria Piccolo, Bistro Seamor, Cukiernia Koch, biuro tłumaczeń mTłumaczenia i salon optyczny Sekret Optyk. Wspólne działania mają rozsławiać aleję Wojska Polskiego oraz przywrócić jej dawne znaczenie w mieście. Flagową imprezą promująca projekt jest Festiwal Marek.

