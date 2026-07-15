Lekarze w koszalińskim szpitalu zarobili krocie

Urząd Marszałkowski: "W ośrodku w Koszalinie chętnych do pracy w szpitalu jest mniej".

Jeden z lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu roku zarobił 2 599 725 zł - wynika z danych Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska. Kilkunastu medyków może pochwalić się roczną pensję na ponad milion złotych. Kwoty robią wrażenie. Poznaliśmy je w czasie, gdy cała Polska gorąco dyskutuje o zarobkach lekarzy i jakości polskiej służby zdrowia.

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Sprawę nagłośnił koszaliński radny Błażej Papiernik w mediach społecznościowych. Napisał: "Koszaliński Szpital Wojewódzki tworzy milionerów za publiczne pieniądze? Oto wynagrodzenia lekarzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pozyskane przez Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. Jest co najmniej 16 osób, które otrzymały wynagrodzenie powyżej 1 miliona, natomiast jeśli miałoby się okazać, że sumy przy powtarzających się nazwiskach należałoby zsumować, to wtedy tych osób jest ponad 20. Jeśli wynagrodzenia należy zsumować, zdecydowana większość zarobiła więcej niż pół miliona złotych. Z publicznych pieniędzy! Nie mam słów. Okazuje się, że ogromną część budżetu pochłaniają właśnie wynagrodzenia lekarzy. Gdzie w tym wszystkim są pacjenci?".

W informacji wysłanej "Kurierowi" Marzena Sutryk, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, tłumaczy, że "na wynagrodzenia składają się różne elementy - dyżury, gotowość do pracy, liczba przepracowanych godzin, wykonane świadczenia, procent od wykonanej procedury medycznej, praca w poradni. To są składowe ustalane indywidualnie dla każdego lekarza".

- Pensje lekarzy pochłaniają ok. 40% puli na wszystkie wynagrodzenia. Średnia miesięczna pensja pielęgniarki na kontrakcie na koniec grudnia 2025 roku wynosiła 20 tys. złotych - dodaje Marzena Sutryk. - Na koniec maja zobowiązania wymagalne szpitala wynosiły ok. 20 mln złotych. Ale trzeba tu podkreślić, że szpital czeka obecnie na rozliczenie tzw. nadwykonań przez NFZ, a te wynoszą ok. 20 mln złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wynoszą zobowiązania wymagalne. Ta kwota się bilansuje. Natomiast na koniec minionego roku wynik finansowy szpitala był dodatni.

O komentarz poprosiliśmy też Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, któremu podlega koszalińska placówka.

- Ta sytuacja jest efektem walki o lekarzy. W ośrodku w Koszalinie chętnych do pracy w szpitalu jest mniej. Lekarze, którzy chcą podjąć zatrudnienie w placówce, stawiają określone warunki finansowe - opowiada Łukasz Jucha z Biura Prasowego Gabinet Marszałka UMWZ.

Urzędnik dodaje, że dyrekcja szpitala od lat czyniła starania, aby znaleźć jakieś rozwiązanie. I podejmowała trudne decyzje, bo z jednej strony musiała zapewnić opiekę medyczną mieszkańcom, z drugiej zaś zachować bezpieczeństwo finansowe szpitala.

Łukasz Jucha zwraca uwagę:

- Zarząd Województwa - ogłaszając w 2025 roku zamiar konsolidacji zachodniopomorskich szpitali - miał na celu m.in. pomoc w rozwiązaniu tych problemów. Władze samorządu województwa wskazywały na potrzebę ograniczenia zjawiska tzw. podkupywania lekarzy, stabilniejszą sytuację finansową i łatwiejsze zarządzanie jednym organizmem. Skonsolidowane szpitale mają przestać ze sobą konkurować, a zacząć współpracować, co w przypadku silnych jednostek daje lepszą pozycję w negocjacjach zarówno z lekarzami, jak i płatnikiem, czyli NFZ.

Podczas niedawnej wizyty w Szczecinie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że w tej chwili średnio 81,3 proc. budżetu polskich szpitali jest przeznaczanych na wynagrodzenia, a nie na leczenie pacjentów.

- Resort chce wprowadzić ustawowy limit stawki godzinowej do 240 zł na kontraktach, co ma ograniczyć maksymalne miesięczne zarobki do ok. 40-70 tys. zł brutto - zapowiedziała minister.

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Alan Sasinowski

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