Leczenie raka ma być bardziej kompleksowe. Szpital na ul. Unii Lubelskiej pochwalił się zmianami

Komfort pacjentów onkologicznych w szpitalu na ul. Unii Lubelskiej ma się zwiększyć.

Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów w szpitalu na ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie został przeniesiony do nowego budynku w obrębie placówki i rozbudowany. Teraz pomoc udzielana pacjentom ma być kompleksowa. Powstał m.in. hotel dla chorych spoza Szczecina, niedługo wystartuje radioterapia.

Rektor PUM prof. Leszek Domański podczas oficjalnej prezentacji nowych przestrzeni poinformował, że inwestycja kosztowała 73 mln zł. Przypomniał też, że oddział kliniczny onkologii istnieje w szpitalu na ul. Unii Lubelskiej od 10 lat.

- Teraz pacjent w Uniwersyteckim Centrum Onkologii będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny, a później nastąpi realizacja tego planu. Metody są następujące: chirurgia, chemioterapia, leczenie immunoterapią, terapia celowana, jak również leczenie radioterapią. Radioterapia jest właśnie instalowana. Mamy nadzieję, że pierwszych pacjentów poddamy radioterapii w tym roku - mówił Rafał Becht, kierownik oddziału.

Szpital zadbał także o sferę socjalną dla pacjentów. Uruchomił hotel dla osób - także tych niepełnosprawnych - które przyjadą do Szczecina z innych miejscowości i nie będą miały możliwości szybkiego powrotu domu. Jest w nim 35 łóżek. Zwiększyła się też liczb miejsc do jednodniowej chemioterapii.

- Codziennie przyjmujemy ok. 60 pacjentów w trybie jednodniowej hospitalizacji do chemioterapii. Mamy 19 łóżek po stronie radioterapii klinicznej oraz 18 łóżek stacjonarnych na chemioterapii - wyjaśniał Rafał Becht. ©℗

