Łaty na drogi. Wystartowali z pozimowymi naprawami

Powiat Policki w minionym tygodniu ogłosił, że rozpoczął pozimowe łatanie dziur. Tych na drogach powiatowych nazbierało się sporo, w niektórych miejscach są rozległe i głębokie.

– Wytwórnie mas bitumicznych zostały już uruchomione, a sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na rozpoczęcie prac w terenie – ogłosiła Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach.

Prace wykona firma Strabag. Zrobi to w technologii „na gorąco”. Powiat Policki na 2026 rok zabezpieczył na ten cel milion złotych.

Drogowcy rozpoczęli prace od samych Polic – ulic Asfaltowej, Wojska Polskiego oraz Piłsudskiego. W kolejce czekają inne lokalizacje, praktycznie we wszystkich gminach powiatu.

– Zakres oraz kolejność wykonywanych robót ustalane są każdorazowo w oparciu o ocenę pilności z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, skalę i wielkość ubytków w nawierzchni jezdni, a także aktualne warunki pogodowe – informuje Sylwia Turkiewicz. (sag)

