Lato na Placu Batorego. W każdą środę można pomagać i dobrze się bawić

Stowarzyszenie POLITES zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu „Lato na Placu Batorego – wskakuj w wolontariat”. Fot. Stowarzyszenie POLITES

Tworzenie poidełek dla owadów, przygotowywanie kolorowych wachlarzy dla seniorów, kreatywne warsztaty, gry i wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności – tak wyglądają wakacyjne środy na Placu Batorego w Szczecinie. Stowarzyszenie POLITES zaprasza mieszkańców do udziału w cyklu „Lato na Placu Batorego – wskakuj w wolontariat”.

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Spotkania odbywają się w każdą środę wakacji w godz. 16-18 przy fontannie przed Czerwonym Ratuszem. Organizatorzy podkreślają, że ich celem jest pokazanie, iż wolontariat może być prosty, dostępny dla każdego i jednocześnie stanowić ciekawy sposób na spędzenie letniego popołudnia. Za uczestnikami są już pierwsze warsztaty, podczas których wspólnie wykonywano poidełka dla owadów. Podczas kolejnego uczestnicy przygotują własnoręcznie wykonane, kolorowe wachlarze dla seniorów. To praktyczny upominek, który ma pomóc osobom starszym podczas wysokich temperatur, a jednocześnie być wyrazem troski i międzypokoleniowej solidarności. Każde wydarzenie ma inny temat przewodni. Na mieszkańców czekają warsztaty kreatywne, gry oraz zabawy prowadzone przez wolontariuszy lokalnych i międzynarodowych. Udział jest bezpłatny.

(K)

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