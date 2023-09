Las otwarty dla wszystkich. Od środy zakaz wstępu już nie obowiązuje

„Przyjdź na społeczny spacer do lasu i dla lasu" - zachęcają organizatorzy ogólnopolskiej akcji ph. #LasySięLiczą. Problem w tym, że w części naszego województwa przez ostatnie miesiące obowiązywał zakaz wstępu do lasów. Już nie obowiązuje - w środę (20 września) - nowe rozporządzenie wojewody uwolniło je dla obywateli.

Niemal cała zachodnia część woj. zachodniopomorskiego - wzdłuż granicy - od kwietnia br. była objęta zakazem wchodzenia do lasu. Został wprowadzony rozporządzeniem wojewody „w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego". Odpowiadał wskazanej w tym dokumencie strefie zakażenia ASF u dzików.

Początkowo, strefa i zakaz obowiązywały w powiecie gryfińskim - gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa. W powiecie myśliborskim - gm. Boleszkowice oraz części gmin: Dębno i Myślibórz. W powiecie polickim - gm. Kołbaskowo, a w powiecie pyrzyckim - gm. Kozielice. Natomiast nowe, wydane 10 września br. rozporządzenie wojewody (20/2023) rozszerzyło obszar strefy - a tym samym zakazu wchodzenia do lasu - również o powiat policki, część Gminy Miasto Szczecin, a także - w powiecie goleniowskim - o gm. Goleniów i gm. Stepnica.

Problem dla grzybiarzy

Wbrew pozorom, zakaz wstępu do lasów nie był jednak totalny. Nie dotyczył bowiem służb leśnych oraz „innych osób, wykonujących niezbędne czynności służbowe". A wyłączone z jego rygorów były również oznakowane dojazdy do osad leśnych. Rozporządzenie wojewody zawierało również - co ważne - istotną „furtkę" dla obywateli. Przyzwalał bowiem na poruszanie się po szlakach turystycznych, rowerowych, obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych, turystycznych oraz parkingach leśnych.

Zakaz wchodzenia do lasów w obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) obejmował jednak grzybobranie - jedną z największych jesiennych pasji Polaków.

- Pan wojewoda zwrócił się do mnie o ponowne przeanalizowanie zagrożenia ASF w naszym regionie. Przeprowadziliśmy analizę ryzyka. Oczywiście, zagrożenie wciąż istnieje, będziemy je obserwować, ale biorąc pod uwagę koszty społeczne, uciążliwość zakazu wchodzenia do lasu dla obywateli… Krótko mówiąc: zdejmujemy ten zakaz - mówił dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie.

Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski rozporządzenie w tej sprawie podpisał w środę (20 września). Z tą datą zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Społeczny spacer po lesie

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby w najbliższy weekend (23-24 września) obywatele mogli się jednak wybrać na społeczny spacer ph. #LasySięLiczą.

- Ogólnopolska akcja #LasySięliczą to inicjatywa organizacji społecznych, której celem jest popularyzowanie bliskiego kontaktu z naturą oraz zachęcenie do większego zaangażowania we wspólne kształtowanie przyszłości polskich lasów. W ramach inicjatywy zaplanowano spacery, wycieczki krajoznawcze, grzybobrania i inne aktywności plenerowe, prowadzone w całym kraju przez lokalnych wolontariuszy - informuje Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

Także w Szczecinie. Można się więc wybrać na spontaniczny spacer do lasu w gronie najbliższych - przyjaciół i rodziny, albo wziąć udział w jednym z zaplanowanych wydarzeń w okolicy. Ich mapa jest dostępna na stronie: www.lasysielicza.pl. ©℗

