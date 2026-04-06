Lany Poniedziałek w Ińsku. Strażacy nie oszczędzali wody

W poniedziałek przed południem w Ińsku strażacy z miejscowej OSP zorganizowali dla mieszkańców Lany Poniedziałek.
Choć początkowo ochotnicy byli rozczarowani frekwencją, jednak jak tylko woda wytrysnęła ze strażackich węży, zewsząd zaczęły wychodzić dzieci, młodzież i dorośli. Jedni z wiaderkami, inni z pistoletami i innymi urządzeniami do polewania. A potem już było wodne szaleństwo i nikt kto był w pobliżu remizy nie był całkowicie suchy.
W Ińsku tradycji stało się więc zadość!
Tekst, fot. i film Wioletta Mordasiewicz