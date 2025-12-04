Czwartek, 04 grudnia 2025 r. 
Łącznice Trasy Zamkowej do rozbiórki

Data publikacji: 04 grudnia 2025 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 04 grudnia 2025 r. 12:07
Fot. Dariusz Gorajski  

Rozpoczęła się rozbiórka dwóch łącznic przy Trasie Zamkowej prowadzących z centrum w kierunku ulicy Nabrzeże Wieleckie. To pierwszy widoczny etap prac przygotowawczych związanych z budową Mostu Kłodnego oraz gruntownymi zmianami w układzie drogowym w tej części miasta.

Jak informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji, demontowane elementy nie były przewidziane do modernizacji ze względu na ich zły stan techniczny. Zdecydowano więc o ich całkowitym usunięciu, co pozwoli dostosować przestrzeń do nowych założeń komunikacyjnych planowanych w rejonie Odry.

W związku z prowadzonymi robotami tymczasowo zamknięto Płatny Parking Niestrzeżony pod Trasą Zamkową. Wstępny harmonogram zakłada, że kierowcy będą mogli z niego korzystać ponownie najwcześniej w lutym 2026 roku, choć termin może ulec zmianie w zależności od tempa prac rozbiórkowych i przygotowawczych.

Rozbiórkę prowadzi firma NIWA Szczecin, a nadzór nad całym przedsięwzięciem pełni Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Prace przy Trasie Zamkowej są częścią szeroko zakrojonego projektu zmiany komunikacyjnej w śródmieściu. Likwidacja starych łącznic ma otworzyć przestrzeń pod nową infrastrukturę i poprawić przyszłą przepustowość dróg prowadzących nad Odrę oraz w kierunku centrum.

Komentarze

Andy
2025-12-04 11:53:29
łącznice zburzyć łatwo, most kłodny wybudować trudniej. Ciekawe jak długo poczekamy jueszcze na jego powstanie.
