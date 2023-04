Kwiaty w rocznicę pożaru Kaskady

Fot. Anna Gniazdowska

Wiązanki kwiatów zostały złożone w czwartek pod tablicą upamiętniająca ofiary pożaru Kaskady, do którego doszło 42 lata temu.

Pożar kombinatu gastronomicznego „Kaskada” wybuchł 27 kwietnia 1981 r. tuż przed godz. 8 rano. Jak wykazało prowadzone później postępowanie, jego bezpośrednią przyczyną było zwarcie w gniazdku elektrycznym w sali „Kapitańskiej”, do którego chwilę wcześniej sprzątaczka podłączyła odkurzacz. Łatwopalne okładziny sprawiły, że ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się po wnętrzach budynku. Z 21 osób przebywających w Kaskadzie, uciec udało się 7 osobom. Pozostałych 14, w tym sześcioro uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej, zginęło w efekcie zatrucia wydzielanym przez płonące tworzywa sztuczne trującym fosgenem.

Pożar Kaskady udało się ugasić dopiero przed godz. 19. Budynek spłonął doszczętnie. Zachowały się jedynie elementy żelbetowej konstrukcji.

Tragedia sprzed ponad 40 laty do dziś jest żywa w pamięci wielu szczecinian. W miejscu spalonego kombinatu gastronomicznego 27 kwietnia 2012 przy wejściu do Galerii Kaskada odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary pożaru. Co roku w rocznicę tragedii są pod nią składane kwiaty.

(k)