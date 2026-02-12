Kwiaty i znicze w rocznicę deportacji Żydów [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

W nocy z 12 na 13 lutego 1940 roku nazistowskie władze deportowały do Generalnego Gubernatorstwa całą żydowską ludność Szczecina (1100 osób). W gettach w Piaskach, Bełżycach i Głusku zginęli prawie wszyscy – ocalało jedynie około 17 osób. Każdego roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie upamiętnia tamte tragiczne wydarzenia, składając kwiaty i zapalając znicze w miejscu po nieistniejącej, zniszczonej w czasie Nocy Kryształowej synagodze. Dziś widnieje w tym miejscu mural przypominający dawną świątynię, którego autorem jest Piotr Pałkowski (Lump). Spotkanie, na którym pojawiło się kilka osób – w tym przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu Marszałkowskiego – poprowadziła jak zawsze przewodnicząca TSKŻ Róża Król. ©℗

