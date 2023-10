Kurort nie chce samochodów

Jak turystom zrobią zakaz wjeżdżania do Kołobrzegu (czytaj inna rejestracja niż ZKL) to Alicja ma rację, jak dojedzie do tego parkingu podziemnego?

Alicja

2023-10-10 07:23:21

Jak będziecie kazali turystom zostawiać auto gdzieś na peryferiach w miejscach ogólnodostępnych to pożegnajcie sie od razu z turystami. Nie zostawię auta byle gdzie...Od lat jeżdżę na wypoczynek do Kołobrzegu i zostawiam wam pieniądze. Autem parkuję na parkingu podziemnym pod apartamentowcem i dopiero go odpalam po kilku dniach, czyli jak opuszczam wasze miasto. No cóż, widocznie przyjdzie mi zmienić lokalizację mojego wypoczynku...