„Kupuj Polskie” na szczecińskim Manhattanie [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W środę przed południem na targowisku Manhattan w Szczecinie odbyła się lokalna odsłona ogólnopolskiej akcji „Kupuj Polskie” organizowanej przez Młodzież Wszechpolską. Młodzi działacze rozdawali przedsiębiorcom i handlarzom plakaty z hasłem „Kupuj Polskie”, które od razu zaczęły pojawiać się w witrynach sklepów i na stoiskach.

Organizatorem wydarzenia w Szczecinie był Mateusz Wiechecki, prezes szczecińskiej Młodzieży Wszechpolskiej.

– To jest akcja „Kupuj Polskie”, którą organizujemy corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Jej celem jest promowanie patriotyzmu gospodarczego i wspieranie rodzimych producentów. Rozdajemy plakaty lokalnym przedsiębiorcom i handlowcom, aby zachęcać naszych rodaków do kupowania polskich produktów. Bo jeśli kupimy u Polaka polski produkt, to cały kapitał zostaje w Polsce – wyjaśnia Wiechecki.

Jak dodaje, podobne wydarzenia odbywają się w tym samym czasie w innych miastach.

– Na przestrzeni miesiąca czy dwóch akcje zrealizowaliśmy nie tylko w dużych ośrodkach jak Szczecin, ale także w mniejszych, na przykład w Świdnicy czy Jaworze. W najbliższym czasie planujemy również Świnoujście. Zależy nam, by to przesłanie dotarło do jak najszerszej grupy Polaków – mówi.

Na Manhattanie akcja spotkała się z raczej przychylnym przyjęciem. Wielu kupców z uśmiechem odbierało plakaty i od razu umieszczało je w widocznych miejscach.

– Dla mnie to dobra inicjatywa. Sam staram się sprowadzać od rolników z regionu, bo klienci pytają o polskie warzywa czy owoce. Plakat powiesiłem, bo to też sygnał, że zależy nam na naszej gospodarce – mówił jeden z handlujących.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4.09.2025 r.

(dg)