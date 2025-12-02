Kuba Znojek odwiedził szczecińskich policjantów. Spektakularne efekty leczenia i rehabilitacji

Fot. KMP Szczecin

Komendę Miejską Policji w Szczecinie odwiedził bardzo wyjątkowy gość - Kuba Znojek. - Jego historia heroicznej postawy i determinacji w walce o zdrowie od lat porusza i inspiruje całe środowisko - mówią szczecińscy funkcjonariusze.

REKLAMA

Pięć lat temu, w wigilię 2020 roku, Kuba Znojek kierując swoim samochodem, zuważył na drodze pojazd, którego kierowca, wykonując niebezpieczne manewry i jadąc bez świateł, stwarzał poważne zagrożenie. Wezwał policję, a następnie próbował zatrzymać - jak się potem okazało pijanego mężczyznę. Niestety, w trakcie próby ujęcia przestępcy, sam stał się jego ofiarą, doznając poważnych, zagrażających życiu obrażeń. Sprawca tego zdarzenia został zatrzymany. Usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności.

Od tamtego tragicznego momentu rozpoczęła się długa i wyczerpująca walka Kuby o życie i powrót do sprawności. Szczecińscy policjanci od samego początku włączyli się w akcję wsparcia. Funkcjonariusze w różny sposób angażowali się w pomoc Kubie i jego rodzinie, uczestnicząc w zbiórkach środków na kosztowne leczenie oraz biorąc udział w koncertach charytatywnych.

- Z ogromną dumą i wzruszeniem obserwowaliśmy postępy w leczeniu - podkreśla szczecińska policja. - Ostatnia wizyta Kuby w Komendzie, gdzie osobiście, o własnych siłach, odwiedził policjantów, była dla nas wszystkich wyjątkowym i wzruszającym momentem. Jego niebywała determinacja i siła woli, a także wsparcie jego rodziców, przynoszą oszałamiające efekty. Historia Kuby Znojka motywuje nas do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa na szczecińskich drogach. To właśnie dzięki czujności i odwadze takich osób jak Kuba udaje się zapobiegać wielu tragediom.

Policjanci apelują też o dalsze wsparcie dla Kuby. Intensywne leczenie i rehabilitacja trwają i są niezwykle kosztowne, ale - jak widać - przynoszą spektakularne rezultaty.

Link do zbiórki https://www.siepomaga.pl/jakub-znojek

(K)

REKLAMA