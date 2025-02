Zaszumialo mu w głowie od walców Straussa! Pić to trzeba umieć! Oby fagot nie popłynąl na modrych falach Dunaju...

abc

2025-02-07 14:45:39

jak można zgubić fagot ? harmonijkę ustną to rozumiem ale fagot? to co będzie następne? kontrabas czy perkusja?