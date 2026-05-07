Kto powinien otrzymać „Brzdąca”? Rozpoczął się nabór zgłoszeń

Do kogo w tym roku trafi Brzdąc? Można już zgłaszać kandydatów. Fot. Ryszard PAKIESER

Dziecięca Rada Miasta Szczecin zaprasza do udziału w kolejnej edycji plebiscytu „Brzdąc”. Do 27 maja br. można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tegorocznego konkursu. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 1 czerwca podczas wydarzenia „Międzynarodowy Dzień Dziecka” na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Pewnego dnia młodzi mieszkańcy Szczecina spotkali się w Pałacu Młodzieży i po burzliwej dyskusji ustalili, że „biorą sprawy dzieci we własne ręce”. Wystąpili z propozycją powołania organizacji, która miałaby wpływ na wszystko, co dotyczy dzieci. Ich pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i chęcią udzielenia pomocy ze strony dorosłych.

Utworzono Dziecięcy komitet ds. organizacji imprez, a opiekunem został Jacek Janiak – instruktor z Pałacu Młodzieży. Dzieci zabrały się do pracy i podjęły ideę zorganizowania Międzynarodowego Dnia Dziecka. W trakcie prac przygotowawczych pojawiła się inicjatywa przyznawania przez dzieci nagrody osobom dorosłym, które uczyniły dla nich wiele dobrego.

Wymyślono Brzdąca – statuetkę szczęśliwego rumianego malca bujającego się na huśtawce przymocowanej do promieni słonecznych. Znana rzeźbiarka Pani Albina Gwizdała-Adamska wykonała projekt, a odlewy od samego początku wykonuje firma Alumet.

Komu i za co będzie wręczana? – padały pytania. Nie było wątpliwości – laureatem może zostać pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który zrobił dla dzieci coś wyjątkowego.

Zgłoszenia przesyłali uczniowie szkół szczecińskich, pacjenci szpitali dziecięcych, uczestnicy kół zainteresowań, nauczyciele, młodzi mieszkańcy i ich rodzice. Każdego roku wybierano laureata.

W tym roku zgłoszenia należy przesyłać na adres: Dziecięca Rada Miasta Szczecin, Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin, e-mail: sekretariat@sp47.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu Szkoły Podstawowej 47 w Szczecinie: 91 48 41 559.

(K)

