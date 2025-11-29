Kto kupi Wały Chrobrego [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Premiera gry Monopoly Szczecin odbyła się w sobotę, 29 listopada, w CHR Galaxy. Jesteście ciekawi, jakie charakterystyczne dla miasta miejsca znalazły się na planszy?

Ci, którzy nie mogli się doczekać lokalnej odsłony tej bardzo popularnej gry, pierwsi stanęli w kolejce do stoiska.

- Jestem nauczycielem i prowadzę edukację regionalną w szkole i przedszkolu - mówiła Celina Pasierbik, jedna z kupujących. - Stąd moje zainteresowanie gadżetami związanymi z miastem, nie tylko grami, ale też produktami marki „Zrobione w Szczecinie”. Od paru lat organizuję konkurs przedszkolny z wiedzy o Szczecinie. Czekałam na tę grę. Będę w nią grała z dziećmi i z moimi przyjaciółmi.

Plany na wieczory z nową planszówką ma też pani Wioletta.

- Jestem szczecinianką i czekałam na tę grę - przyznała. - Planuję zagrać z mężem, zaprosimy córkę, przyjaciół i będziemy grać. Cieszy mnie, że na planszy znalazły się Wały Chrobrego, bo od 25 lat w tym miejscu pracuję, więc mam do niego sentyment.

Wały Chrobrego to najdroższe pole. Są jeszcze m.in. Filharmonia, Willa Lentza, Teatr Letni, Plac Grunwaldzki, Urząd Miasta, Zamek Książąt Pomorskich, Morskie Centrum Nauki, Plac Odrodzenia, Pazim, Politechnika Morska, Cmentarz Centralny, Park Kasprowicza, Plac Szarych Szeregów, Jasne Błonia, Plac Rodła, Bulwary Szczecińskie, Czerwony Ratusz, Szczeciński Rower Miejski, Pasztecik, Paprykarz Szczeciński, Kąpielisko Głębokie, czy Strefa Płatnego Parkowania.

Partnerem tej edycji gry jest Szczecińska Agencja Artystyczna.

- Miastu zależało na tym, żeby się znaleźć w Monopoly - powiedział nam Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina obecny na sobotniej prezentacji gry. - Trochę to trwało, ale udało się i bardzo się cieszymy. Na planszy znalazły się ikony Szczecina - od strony architektonicznej, jak i od tej związanej z miejscami, wydarzeniami, instytucjami. Myślę, że gra będzie integrować szczecinian jeszcze bardziej, że będzie nam sprawiało wiele przyjemności to, że jest związana z naszym miastem. Edycje są odświeżane, będzie więc potem szansa, by coś zmienić czy zaktualizować. A zawsze jest kolejka chętnych.

Czy Monopoly Szczecin stanie się promocyjnym gadżetem?

- Chcemy, żeby Szczecin był promowany jak najbardziej na zewnątrz, ale i wewnątrz - podkreśla Michał Przepiera. - Żebyśmy sami mieli swoją tożsamość i poczucie wartości. Przypominam, że mamy też swoje gry szczecińskie, to pokazuje, że działamy zarówno z wielkimi korporacjami, markami z historią, tak jak Monopoly, ale też kreujemy swoje własne atrakcje.

Z nową lokalną planszówką wrócili w sobotę do domu Julia i Filip.

- Kupujemy grę dla siebie i na imprezy - mówił pan Filip. - Fajnie, że pomyśleli o Szczecinie. Spodziewałem się, że będą właśnie te pola, które są, choć myślałem też o alei Niepodległości, przy której mieszkałem. Baliśmy się, że cena gry będzie wyższa, ale da się przeżyć.

