Kto Ambasadorem Szczecina? Ostatnia szansa na zgłoszenie kandydatów

Fot. UM Szczecin

To już ostatnie dni na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Można to zrobić do końca maja. Do tej pory wpłynęło dziewięć kandydatur.

Chodzi o osobę lub grupę osób, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

(K)