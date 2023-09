Książnica Stargardzka otworzyła się po remoncie. Trzy dni atrakcji [GALERIA]

W piątek, 22 września, nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej Książnicy Stargardzkiej – Domu Książki. Na ten moment czytelnicy czekali prawie trzy lata.

- Otwieramy dziś starą - nową bibliotekę, która jest bardzo zmieniona – mówiła w piątek podczas uroczystości otwarcia obiektu po remoncie Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. – Ta przestrzeń uległa całkowitej metamorfozie. Spotykamy się dokładnie po 50 latach od otwarcia tej biblioteki. W 1973 r. była to bardzo nowoczesna placówka. Dziś oddajemy stargardzianom zmodernizowaną przestrzeń, która jest otwarta dla każdego.

Modernizacja dwu budynków stargardzkiej biblioteki przy ul. Mieszka I trwała prawie trzy lata i wraz z wyposażeniem pochłonęła ok. 15 milionów złotych, w tym 5 mln zł wyniosło dofinansowanie.

W piątek o godz. 10 odbyło się oficjalne otwarcie książnicy. Wzięli w nim udział samorządowcy, dyrektorzy miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń, parlamentarzyści, projektanci i wykonawcy, duchowni i goście - wszyscy, którzy mieli swój udział w dziele modernizacji biblioteki i jej przeprowadzenie do dawnej siedziby przy ul. Mieszka I.

- To ważny dzień dla miasta – mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Oddajemy obiekt, który nie tylko modernizuje jego istniejącą funkcję, ale nadaje mu funkcje nowe, rozwija je i przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy to zadanie zrealizować.

Zwiedzający wnętrza biblioteki stargardzianie nie kryli zachwytu.

- Wspaniałe miejsce, przyjazne dla niepełnosprawnych i seniorów – komentują. - Biblioteka, która pamiętała czasy głębokiej komuny, przeszła wielką metamorfozę w środku i na zewnątrz. Dużo miejsc, w których można w ciszy i spokoju odprężyć się i poczytać, a także porozmawiać.

Na godz. 17 zaplanowano w piątek wernisaż dwu wystaw: "Ona i On" oraz "Książnica Stargardzka w ekslibrisie". Z okazji otwarcia dla czytelników przygotowano wiele innych atrakcji. W sobotę będzie realizowany program związany ze sztuką, w tym m.in. warsztaty artystyczne, malowanie ze stowarzyszeniem BRAMA. W niedzielę policja będzie znakować rowery, zaplanowano też pokazy udzielania pierwszej pomocy na fantomach i warsztaty florystyczne. Będzie też przedwojenny i unikatowy pojazd z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. To tylko niektóre atrakcje zaplanowane w związku z otwarciem Książnicy Stargardzkiej. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Książnicy Stargardzkiej.

Tekst i fot. Wioletta Mordasiewicz