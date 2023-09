Książka za worek śmieci [FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Szczecin po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Książka za worek śmieci”, polegającej na wspólnym sprzątaniu wyznaczonego miejsca. Ta inicjatywa motywuje do wspólnego działania na rzecz środowiska i zachęca do czytania książek.



W Szczecinie w sobotę 16 września sprzątany jest zielony teren, usytuowany pomiędzy ulicami Bandurskiego, Warcisława i Axentowicza.

Pierwszych 50 uczestników otrzymało książki, dodatkową ich pulę przygotowano dla dzieci. Oprócz książek, każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi akcji wręczą rękawice oraz worki niezbędne do sprzątania w terenie.

Pierwsza edycja Książki za worek śmieci odbyła się w 2019 r. Jej organizatorką od początku jest Anna Jaklewicz, archeolożka, podróżniczka i edukatorka. Poza Szczecinem swoje miasta sprzątają także mieszkańcy: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Katowic, Bydgoszczy, Lublina, Olsztyna, Białegostoku, Opola, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego i Kielc.

Partnerem akcji jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Szczecinie, który zapewnia kontener i worki na śmieci, a także odbiór zebranych odpadów.

(K)