Krzekowo bez tramwajów. Zderzenie na ul. Żołnierskiej

Logika

2023-05-05 20:20:06

Skoro pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu przed samochodem i samochód powinien stanąć w miejscu bez drogi hamowania, to tramwaj też powinien przepuszczać samochody na swoich torach. A tak przy okazji... Czego te tramwaje tak kurczowo trzymają się szyn, mógł odbić na chwilę z torów, to by nie było kolizji.