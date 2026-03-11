Krok w stronę promenady w Ustroniu Morskim

Nowa promenada ma być kolejną wizytówką miejscowości. Fot. Urząd Gminy Ustronie Morskie

To ma być prawdziwa perełka miejscowości. Mowa o nadmorskiej promenadzie w Ustroniu Morskim, która powstanie pomiędzy zejściem na plażę nr 9 a położonym w okolicach amfiteatru zejściem nr 11.

Gmina kilka dni temu podpisała umowę z firmą Navpro Sp. z o.o. To ona zajmie się projektowaniem i przygotowaniem pełnobranżowej dokumentacji dotyczącej nowego nadmorskiego deptaku. Na wykonanie zadania ma rok. Za opracowanie otrzyma wynagrodzenie wysokości 504,3 tys. zł brutto.

Nowa promenada będzie miała nieco ponad kilometr długości. Wszystkie sąsiadujące z nią zejścia na plażę zostaną także przebudowane. Podpisanie umowy to pierwszy krok w stronę wielkiej inwestycji, która w sposób zauważalny wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa spacerowiczów, ale również na wizerunek Ustronia Morskiego, jako miejscowości turystycznej. ©℗

(pw)

