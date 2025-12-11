Kosze z kodem. Nowość na ulicach Stargardu

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie poszedł śladem innych miast w Polsce. Na kilkudziesięciu koszach na odpady zamontował tabliczki z kodami QR. Ma to usprawnić pracę służb komunalnych oraz poprawić estetykę miasta.
-Wystarczy kod zeskanować, żeby zgłosić przepełniony śmietnik przez darmową aplikację mMieszkaniec – instruują miejscy urzędnicy. – Na dobry początek tabliczki zostały zamontowane na koszach w centrum miasta.
Z pomysłem wyszedł Mariusz Malec, radny powiatu stargardzkiego.
– Estetyka i czystość naszego miasta, to temat, który budzi kontrowersje, ale zrobiliśmy w tym zakresie właśnie krok do przodu – komentuje radny. – Jakiś czas temu zaproponowałem rozwiązanie z kodami, żeby mieszkańcy miasta mogli sprawniej informować służby miejskie o przepełnionych koszach. Dyrektor ZUK, Julita Siek, zareagowała na tę potrzebę bardzo szybko.
Na razie tabliczki znamionowe są na kilkudziesięciu koszach w mieście.
– Teraz każdy użytkownik może łatwo przekazać informację, że śmietnik wymaga opróżnienia – informuje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. – System, choć testowy w zakresie koszy ulicznych, już teraz funkcjonuje bardzo sprawnie jako narzędzie do zgłaszania różnego rodzaju nieprawidłowości poprzez aplikację „mMieszkaniec”.
W aplikacji mMieszkaniec można zgłaszać też inne awarie: niedziałającą latarnię, awarię sygnalizacji świetlnej, uszkodzone ławki, przewrócone śmietniki itp. Aby dokonywać takich zgłoszeń wystarczy zainstalować aplikację na swoim telefonie, zrobić zdjęcie i wysłać podając miejsce, datę i godzinę zdarzenia.
Równolegle cały czas działa dotychczasowy system zgłoszeń do Straży Miejskiej pod numerem 986. ©℗
(w)