Kosze na śmieci zaczęły... znikać. Na przystankach w al. Wyzwolenia

Miasto nie odebrało jeszcze przystanków, zaś wykonawca prac podczas weekendów nie opróżniał śmietników. W poniedziałek kosze zaczęły znikać Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Wracamy do tematu przepełnionych koszy na śmieci w al. Wyzwolenia w Szczecinie. Po wznowieniu ruchu tramwajów pasażerom udostępniono także nowe przystanki wyposażone w kosze na śmieci. Niestety, są one zafoliowane, ale wiele osób próbuje upchnąć swoje odpadki w szczelinach folii. W efekcie nowe przystanki toną w śmieciach nie tylko dlatego, że nie każdy odpad trafia do kosza. Także dlatego, że nikt ich jeszcze nie opróżnia. I nie wiadomo, jak długo taki stan potrwa.

- Teren, na którym znajduje się kosz na śmieci, jest jeszcze terenem budowy. Przystanki nie zostały jeszcze odebrane przez ZDiTM - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - W obecnej chwili za utrzymanie porządku odpowiada wykonawca robót.

Widniejący na zdjęciu zasypany śmieciami przystanek na pl. Rodła nie jest jedynym. Problem dotyczy wszystkich koszy wzdłuż nowego torowiska - od pl. Rodła do ronda Giedroycia. Przykład z oddanej kilka miesięcy temu trasy w ul. Matejki pokazuje, że brak koszy lub spór o to, kto ma je opróżniać, nie przynosi niczego dobrego. Śmieci walają się bowiem bezpośrednio na chodnikach i trawnikach.

I tak będzie prawdopodobnie również w wyremontowanej al. Wyzwolenia. Tym razem reakcja była szybka, ale raczej nie takich działań oczekują pasażerowie. W poniedziałek kosze z nowych przystanków... zaczęły znikać.

- Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, kiedy inwestycja zostanie przekazana miastu - dodaje Kacper Reszczyński.

A to oznacza, że bałagan prawdopodobnie będzie się tylko powiększać. ©℗

ToT