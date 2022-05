Korek na S3 i kolejki na prom w Świnoujściu

W Szczecinie wybudowano trzy węzły Lekno, Granitowa, Kijewo i kazde z nich to totalna porazka gdyz zadne z nich nie zlikwidowalo korkow i problemow drogowych dla kieriwcow. Czyli jak byl problem przed przebudowa to i pozostał. Kasa w milionach wydana a efekt prawie zerowy.

Lepiej bedzie rozbudowywac Swinskie ujscie... po tej Polskiej stronie i "nie pchac sie tam" do Niemcow ?/!

No to morze... ?

Do@@korki

2022-05-29 16:24:49

Przecież o to chodzi zeby ominac odcinek zakorkowany s3 Szczecin Goleniow i jedziesz bez problemów na srodkowe Pomorze przez S10 przez Stargard potem do Nowogard gdzie wjeżdżasz na s6 i bez zadnych korkow jedziesz az do granic Trojmiasta