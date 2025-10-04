Sobota, 04 października 2025 r. 
Kontrole graniczne przedłużone

Data publikacji: 04 października 2025 r. 18:25
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2025 r. 20:16
Kontrole graniczne przedłużone
Kontrole graniczne przedłużone do kwietnia. Fot. Dariusz Gorajski  

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Wchodzi ono w życie 5 października br. i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 r.

Utrzymująca się presja migracyjna na granicy z Białorusią wpływa na sytuację na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowano blisko 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia. W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie i domknięcie szlaków migracyjnych. Utrzymująca się presja migracyjna na tym odcinku granicy państwowej bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską oraz polsko-niemiecką.

Od początku roku do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała, w związku z przekroczeniem granicy państwowej z Niemiec do Polski wbrew przepisom, ponad 300 obywateli państw trzecich. Natomiast za nielegalne przekroczenie granicy do Niemiec (z Polski) zostało zatrzymanych ponad 2,1 tys. osób, w tym blisko 550 cudzoziemców, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. 

Na granicach z Litwą od początku roku do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała blisko 500 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski, a także prawie 60 pomocników lub organizatorów prób nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.  

Dodatkowo przy granicy polsko-niemieckiej zatrzymano prawie 250 obywateli państw trzecich, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską.

(K)

 

Komentarze

Hej, Donaldzie!
2025-10-04 20:04:49
Oni nie wpuszczają nielegalnych migrantów z Niemiec! Jak tak można? - pytam się. To niedopuszczalne, prawda?
Kompletny nonsens
2025-10-04 19:32:15
Granice wewnątrz Unii Europejskiej powinny być otwarte. Przecież to Strefa Schengen.

