Konsultacje dotyczące Strefy Czystego Transportu. Czas na opinie mieszkańców

Celem ustanowienia SCT jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu. Fot. Dariusz GORAJSKI

W Szczecinie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Proponowane rozwiązania zakładają ograniczenie wjazdu jedynie najstarszym pojazdom, które nie spełniają wyznaczonych norm emisji spalin. Projekt przewiduje również liczne wyjątki, obejmujące m.in. mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie planowanej strefy.

REKLAMA

Strefa miałaby objąć dolny i część górnego tarasu Starego Miasta, w granicach ulic Tkackiej, Wyszyńskiego, Małej Odrzańskiej, do linii Trasy Zamkowej. Według miejskich założeń jej wprowadzenie ma ograniczyć ruch najbardziej emisyjnych pojazdów, zmniejszyć hałas oraz poprawić jakość powietrza i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Miasto wskazuje również, że ustanowienie strefy może zwiększyć możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, na rozwój transportu publicznego.

Projekt poprzedziły analizy dotyczące ruchu pojazdów na obszarze Starego Miasta. Opracowany raport przewidywał dwa warianty działania strefy, mniej i bardziej restrykcyjny, obejmujące zakaz wjazdu dla aut niespełniających norm Euro 5 lub Euro 6. Ostatecznie zaproponowano mieszkańcom rozwiązanie łagodniejsze, wprowadzając dodatkowo liczne wyłączenia. Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski, zaproponowany model ma charakter pilotażowy i będzie podlegał ocenie w trakcie funkcjonowania.

Wjazd do strefy ma być możliwy m.in. dla mieszkańców i firm z jej obszaru, samochodów spełniających określone normy emisji spalin, pojazdów wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnościami, motocykli, czterokołowców, pojazdów specjalnych i zabytkowych. Pozostałe pojazdy będą mogły wjechać na teren strefy maksymalnie raz w miesiącu. Kontrola ma odbywać się na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek wydawanych uprawnionym kierowcom.

Konsultacje społeczne potrwają do 5 stycznia 2026 roku. Mieszkańcy mogą zapoznawać się z projektem uchwały oraz przekazywać swoje opinie za pośrednictwem strony konsultuj.szczecin.pl. Formularze ankiet można przesyłać drogą mailową na adres konsultacje.sct@um.szczecin.pl lub złożyć w formie papierowej w urnie ustawionej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1. Przewidziano również dwa otwarte spotkania z mieszkańcami: 10 grudnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta oraz 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej, oba o godzinie 17.

(dg)

REKLAMA