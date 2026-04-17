Konsulat Honorowy Austrii w Szczecinie otwarty [GALERIA]

Siedziba konsulatu mieści się przy ul. Doktora Judyma, w budynku Sail International School. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecin uroczyście otwarto Konsulat Honorowy Republiki Austrii. Było symboliczne przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W wydarzeniu uczestniczył ambasador Austrii w Polsce, Hannes Schreiber.

REKLAMA

Nową placówką kieruje Małgorzata Glueck, która od lat związana jest ze Szczecinem – choć, jak sama podreśla, - tylko z urodzenia nie jest Szczecinianką.

– Większość życia spędziłam tutaj i bardzo się z tym miastem związałam – mówi. Od ponad 30 lat prowadzi w regionie działalność biznesową w branży ubezpieczeniowej i finansowej.

Nowa konsul podkreśla, że jej głównym celem jest zbliżenie Austrii i Pomorza Zachodniego.

– Chcę rozwijać współpracę na wielu poziomach – nie tylko gospodarczo, ale też kulturalnie i turystycznie. Niech nie będzie tak, że tylko my jeździmy do Austrii. Chciałabym, żeby Austriacy częściej przyjeżdżali do nas, zobaczyli Szczecin, nasze jeziora i morze – mówi.

Konsulat mieści się przy ul. Doktora Judyma 24, w budynku, gdzie działa także Sail International School. To część większej działalności edukacyjnej prowadzonej przez fundację, której Małgorzata Glueck jest fundatorką i przewodniczącą rady. W jej ramach funkcjonują szkoła podstawowa i liceum oparte na programie Cambridge, a w planach jest także wdrożenie programu IB.

Poza biznesem i edukacją, Glueck od lat angażuje się społecznie – m.in. w działania charytatywne wspierające osoby chore na raka. Współorganizowała wydarzenia, podczas których zbierano środki na leczenie i modernizację oddziałów szpitalnych. Choć – jak przyznaje – na początku liczba kontaktów między regionem a Austrią wydawała się niewielka, szybko okazało się, że współpraca już istnieje i ma spory potencjał. W regionie działa wiele firm z austriackim kapitałem, które inwestują i tworzą miejsca pracy. Konsulat honorowy na razie będzie działał elastycznie – wizyty będzie można umawiać indywidualnie, głównie telefonicznie lub mailowo. – Na początku to będą małe kroki, ale zależy mi, żeby zbudować coś trwałego i naprawdę potrzebnego – mówi nowa konsul.©℗

REKLAMA