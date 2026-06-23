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Konstytucja w oczach młodych Polaków

Data publikacji: 23 czerwca 2026 r. 14:30
Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026 r. 14:30
Konstytucja w oczach młodych Polaków
Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecin zależało na świeżym spojrzeniu na kwestię konstytucji.  Fot. Alan Sasinowski  

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin we wtorek w auli Uniwersytetu Szczecińskiego na ul. Krakowskiej zorganizowali konferencję, która łączyła tematy prawne z kwestiami generacyjnymi. Tytuł wydarzenia: „Konstytucja i samorządność – perspektywa młodych”. Objęliśmy je patronatem. 

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- Temat jest ważny, bo to przecież młodzi ludzie będą musieli poruszać się w rzeczywistości, którą określa nam konstytucja. Dobrze, żeby zmierzyli się z nim już teraz - mówili nam przedstawiciele młodzieżowej rady. - Na imprezę zaprosiliśmy praktyków - m.in. sędziów sądów zachodniopomorskich - a także samorządowców oraz profesorów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W programie znalazły się trzy panele tematyczne. Oto one. System polityczny RP - doświadczenia i perspektywy zmian. System sądownictwa powszechnego - kierunek zmian z perspektywy konstytucyjnej. Samorząd terytorialny - niezależność finansowa i ustrojowa

Jak deklaruje Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin: "Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ustroju i systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście proponowanych przez różne ośrodki społeczne i decyzyjne zmian w Konstytucji RP". ©℗

(as)

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