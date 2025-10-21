Wtorek, 21 października 2025 r. 
Konserwator opuszcza magistrat. Wymuszona przeprowadzka

Data publikacji: 21 października 2025 r. 06:35
Ostatnia aktualizacja: 21 października 2025 r. 08:14
Konserwator opuszcza magistrat. Wymuszona przeprowadzka
 

Dzisiaj, 21 października br. zespół zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego miasta przeprowadzi się z magistratu do budynku przy ul. Czesława 9. Biuro będzie się mieścić na pierwszym piętrze.

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opuszcza Szpinakowy Pałac ze względu na rosnące potrzeby Urzędu Miasta w zakresie pomieszczeń biurowych - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. 

Wszelką korespondencję papierową do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy kierować na adres Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1. Wnioski składane osobiście będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu, która znajduje się w Sali Obsługi Interesantów.

Nowy numer telefonu do sekretariatu BMKZ: 91 50 65 830, nie zmienią się adresy mailowe. (K)

 

Komentarze

Ktoś
2025-10-21 07:11:37
Szkoda, że nie wyprowadza się jako alegoria do zamknięcia etatu. Nie ma chyba bardziej szkodliwej dla społeczeństwa instytucji niż konserwator zabytków, który bezwartościowe ruiny każe utrzymywać w stanie pierwotnym, bo kiedyś była w nich np. fabryka masła lub sznurówek. Rozumiem chcieć utrzymać np. zamek czy pałac, ale zwykłe budynki, które są po prostu stare? Bezsens to mało powiedziane. A potem szok i zdziwienie czemu Szczecin jest tak rozległy, skoro ruiny blokują rozbudowę bliżej centrum.

