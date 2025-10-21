Konserwator opuszcza magistrat. Wymuszona przeprowadzka

Dzisiaj, 21 października br. zespół zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego miasta przeprowadzi się z magistratu do budynku przy ul. Czesława 9. Biuro będzie się mieścić na pierwszym piętrze.

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opuszcza Szpinakowy Pałac ze względu na rosnące potrzeby Urzędu Miasta w zakresie pomieszczeń biurowych - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin.

Wszelką korespondencję papierową do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy kierować na adres Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1. Wnioski składane osobiście będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu, która znajduje się w Sali Obsługi Interesantów.

Nowy numer telefonu do sekretariatu BMKZ: 91 50 65 830, nie zmienią się adresy mailowe. (K)

