Konkurs. Wymyśl nazwę dla schroniska

W nowym schronisku zwierzętom na być lepiej. Fot. Artur BAKAJ

Miłośnicy czworonogów cieszą się z budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kołobrzegu. Obiekt dla 120 psów i 50 kotów powstanie przy węźle Kołobrzeg Zachód drogi ekspresowej S6.

W kompleksie znajdzie się gabinet weterynaryjny i zaplecze administracyjno-socjalne dla pracowników, a także sala edukacyjna i pomieszczenie, w którym będzie można zapoznawać się ze zwierzętami przeznaczonymi do adopcji. Schronisko ma być gotowe w przyszłym roku, ale już dzisiaj urzędnicy postanowili poszukać dla niego nazwy. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska ogłosiła w tej sprawie konkurs. Chodzi o wybranie takiej nazwy, która będzie wizytówką przytuliska na lata.

Konkurs podzielony został na 3 etapy. Pierwszy potrwa do końca maja. W tym czasie każdy może złożyć drogą elektroniczną jedną propozycję. Potem pochyli się nad nimi komisja konkursowa, która do 10 czerwca wybierze 5 jej zdaniem najlepszych. Od 12 do 26 czerwca prowadzone będzie nad nimi publiczne głosowanie - także drogą elektroniczną.

Udział w konkursie jest bezpłatny, ale na zwycięzcę czeka nagroda wysokości 2 tys. zł. Autorzy czterech pozostałych finałowych propozycji uhonorowani zostaną nagrodami po 500 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej i-kolobrzeg.pl. ©℗

