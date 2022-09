KONKURS – wygraj voucher do komory barycznej!

Komora normobaryczna przy ulicy Modrej 69 w Szczecinie to miejsce gdzie można zadbać o swoje zdrowie, wzmocnić i zregenerować organizm, zahamować procesy starzenia. Terapia tlenowa jest bezinwazyjna i polega na przebywaniu w pomieszczeniu o podwyższonym ciśnieniu do 1500 hPa, gdzie oddychamy specjalnym odżywczym powietrzem bogatym m.in. w tlen, wodór i dwutlenek węgla. Podczas sesji w NORMOBARII następują procesy namnażania się komórek macierzystych, regeneruje się tkanka łączna. Seans taki przywraca organizmowi normalność homeostazy, czyli stanu równowagi i zdrowia. Zachowujemy witalność i młodość poprzez spowalnianie procesów starzenia. Wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. Wewnątrz komory utrzymują się najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka stany ciśnienia atmosferycznego i składu powietrza wynoszące ok.: 1500 hPa, 40 proc. zawartości tlenu 1,5-2 proc. dwutlenku węgla 0,5 proc. wodoru. Stężenie wszystkich parametrów wraz z odpowiednim poziomem wilgotności (poniżej 65 proc.) kontrolowane jest za pomocą odpowiednich czujników.

Dodatkowo w czasie sesji klienci otrzymują wodę REDOX do picia. Jest to woda wzbogacona wodorem molekularnym, który jest silnym antyoksydantem dla naszego organizmu. Sesje w takim pomieszczeniu przynoszą korzyści dla zdrowia. Wspierają leczenie wielu chorób i schorzeń takich, jak: alergia, astma, autyzm, alzhaimer, borelioza, depresja, łuszczyca, migrena, ból kręgosłupa, cukrzyca, rehabilitacja neurologiczna, przewlekłe stany zapalne, reumatyzm, stopa cukrzycowa. To tylko niewielka część dolegliwości i zaburzeń, których leczenie możemy wspomagać dzięki tlenoterapii w NORMOBARII. Sesje w komorze normobarycznej trwają dwie godziny i są zalecane dla osób w każdym wieku – a dla grupy seniorów przewidziane są specjalne rabaty. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także dzieci do lat 6 będące z opiekunem opłacającym wejście wg cennika mogą korzystać z tlenoterapii bezpłatnie.

Komora baryczna NORMOBARIA na ulicy Modrej 69 w Szczecinie czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00, a w niedzielę w godz. 11.30-21.00.

Mamy dla Państwa konkurs, w którym wygrać można 20 voucherów – każdy na 2-godzinny pobyt w komorze. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: komora.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj – 1 września. Zaproszenia otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Dodatkowo do każdego vouchera dołączymy ulotkę, z którą osoba towarzysząca otrzyma 50 proc. rabatu.