Konkurs dla miłośników regionu. Zabawa dla wszystkich

ZUW czeka na najpiękniejsze zdjęcia z naszego regionu. Fot. Dariusz Gorajski

W związku z nadejściem wiosny Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ogłosił drugą edycję konkursu fotograficznego #kocham_zachodniopomorskie. Mieszkańcy regionu mogą pokazać miejsca, które uwielbiają na Pomorzu Zachodnim.



Autorskie zdjęcia, które ukazują ukochane miejsca mieszkańców na terenie województwa zachodniopomorskiego, można przesyłać w terminie do 28 marca 2025 roku. Każdy może przesłać maksymalnie trzy takie fotografie. Należy je opublikować pod postem dotyczącym konkursu na profilu Facebook ZUW @szczecinzuw i przesłać drogą mailową na adres rzecznik@zuw.szczecin.pl.



Autorów najlepszych zdjęć ZUW nagrodzi drobnymi upominkami, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie w gmachu przy Wałach Chrobrego. Będą mieli także okazję zwiedzić budynek urzędu.



- Nasz region jest pełen miejsc wartych pokazania i podziwiania, konkurs #kocham_zachodniopomorskie to idealna okazja, żeby je zaprezentować – mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. – Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do przesłania swoich zdjęć, także tych zrobionych telefonem. To zabawa dla wszystkich, którzy dostrzegają piękno naszego województwa, nie tylko dla profesjonalistów.



Kocham_zachodniopomorskie to konkurs, który miał swoją premierę w ubiegłoroczne Walentynki. Mieszkańcy nadesłali wówczas 210 zdjęć, z których wyłoniono 25 najciekawszych. Można na nich zobaczyć m.in. Nowe Warpno z lotu ptaka, jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, Most Europejski w Siekierkach czy ozdobioną parasolkami ulicę Grunwaldzką w Połczynie-Zdroju. Zwycięskie fotografie zawisły na wystawie w wieży meteorologicznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

(K)