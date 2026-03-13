Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Teatru Współczesnego rozstrzygnięty. „To będzie kolejna ikona miasta” [GALERIA, FILM]

Zwycięski projekt. Fot. facebook.com/krzystekpiotr

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na nową siedzibę Teatru Współczesnego w Szczecinie rozstrzygnięty. Zwycięzcą została firma SAAW Sp. z o.o. - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „To będzie kolejna ikona miasta” - uważa P. Krzystek.

REKLAMA

„Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie obiektu, który stanie się nie tylko nowoczesną przestrzenią dla sztuki, ale także ważnym elementem rozwijającej się Łasztowni i nowego miejskiego waterfrontu” - dodaje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Pierwszą nagrodę, 300 000 zł oraz zaproszenie do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją otrzymała pracownia: SAAW Sp. z o.o.

„Nagrodę przyznano za wysokie walory urbanistyczno-architektoniczne pracy przejawiające się w udanym rozbiciu programu funkcjonalnego na dwa niezależne budynki oraz wprowadzenie do przestrzeni przez nie wykreowanej terenów zielonych o wysokich, miastotwórczych walorach. Tereny te stanowić mogą pożądane uzupełnienie programu teatru o zewnętrzne, ogólnodostępne miejsca spotkania widzów z aktorami w ramach interaktywnych działań prospołecznych. Zaproponowana monumentalna, dialogiczna forma obiektu wprowadza pierwszy, inicjujący element równowagi pomiędzy sposobem zabudowy lewej i prawej strony nabrzeża. Zaprojektowany z naturalnych materiałów Teatr Współczesny jest budynkiem dostępnym i otwartym pomimo jego pozornej zewnętrznej surowości. Budynek zorientowany został właściwie względem nabrzeża, zgodnie z jego logiką uwzględniającą przyszły most Kłodny a wątek kadrowania elewacji jest adekwatny do funkcji teatralnej” – brzmi uzasadnienie jury konkursowego.

- Nowa siedziba Teatru Współczesnego jest dla nas projektem szczególnym - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Łasztownia zmienia się dziś bardzo dynamicznie i staje się nowym frontem miasta nad wodą. Potrzebuje zatem architektury odważnej, ale też mądrej i wrażliwej na kontekst miejsca. Zwycięska koncepcja pokazuje, że można połączyć te elementy – stworzyć budynek, który będzie nowoczesny, otwarty na mieszkańców i jednocześnie będący symbolem rozwijającego się Szczecina - dodaje prezydent.

Do konkursu zgłosiło się aż 140 pracowni architektonicznych, z których 129 zostało dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Harmonogram:

18 miesięcy – planowane opracowanie dokumentacji projektowej.

– planowane opracowanie dokumentacji projektowej. 24 miesiące – planowane roboty budowlane.

Koszt planowanej inwestycji to 285 mln zł netto.

oprac. (ip)

REKLAMA