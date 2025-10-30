Czwartek, 30 października 2025 r. 
Koniec prac przy ulicach Swarożyca i Montwiłła [GALERIA]

Data publikacji: 30 października 2025 r. 09:09
Fot. Agata JANKOWSKA  

Pojazdy mogą już swobodnie się poruszać po ulicach Swarożyca i Montwiłła. Remont nawierzchni bitumicznej trwał od 24 września. Teraz możemy zobaczyć jego efekty.

Nowa nawierzchnia, trawnik w miejscu parkingu, na którym już zasiano trawę, nowe znaki drogowe i słupki. Tak teraz, po niespełna miesięcznym remoncie, wyglądają ulice Swarożyca i Montwiłła. Wykonane prace polegały na frezowaniu nawierzchni, regulacji i montażu urządzeń podziemnych, pracach brukarskich i ułożeniu warstwy ścieralnej. W czasie prac ruch pojazdów został utrzymany, obyło się bez większych problemów dla kierowców. Remont ulic prowadzono w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg przez firmę Strabag.

(aj)

 

2025-10-30 09:30:06
Sąsiednia ul. Szarotki jest brukowana od wojny, a tutaj poprawiano asfalt.

