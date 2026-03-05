Konferencja Polski 2050. Zakaz reklam alkoholu, smartfonów i walka z alkoholizmem

Ugrupowanie Szymona Hołowni, wbrew ostatnim zawirowaniom (odejście Pauliny Henning-Kloski), trwa i podejmuje konkretne działania. Tak przynajmniej twierdzi wiceprzewodniczący partii na Pomorzu Zachodnim i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- W zachodniopomorskim, po zmianach w Polsce 2050, czyli po rozłamie i odejściu Pauliny Henning-Kloski z częścią posłów do osobnego klubu, chcę poinformować, że od nas odeszła tylko jedna osoba - zadeklarował A. Rudawski. - Nie mamy takiego genu ani dezercji, nie ma u nas żadnego genu rozłamowców. Chcemy walczyć cały czas pod tą marką, bo uznajemy te wartości, które na początku sobie oznaczyliśmy, czyli coś, co jest ważne, problemy, które są ważne dla ludzi, elementy dotyczące środowiska, czy dbałości o dzieciaki, cały czas są w naszym głębokim DNA.



Wojewoda zapowiedział także działania na rzecz Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - Jak wiemy, pan prezydent nie podpisał tej ustawy, więc podjęliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu decyzję, że będziemy budować osobny okręg, który będzie elementem Drawińskiego Parku Narodowego. Spotkałem się osobiście z przedstawicielem ministerstwa oraz z dyrektorem Drawińskiego Parku Narodowego. Jeżeli tylko gminy wyrażą taką wolę, a jest deklaracja Szczecina oraz Kołbaskowa, będziemy zakładać taki okręg. Lepiej zrobić coś mniejszego, ale zacząć jakieś prace aktywnej ochrony na tym terenie, niż nie robić nic.



Członkowie Polski 2050 opowiedzieli też o projektach uchwał, jakie złożyli w Sejmie. Jednym z nich jest całkowity zakaz reklam alkoholu - również niskoprocentowego, takiego jak piwo. - Nie możemy reklamować alkoholu, jeżeli corocznie wydajemy ponad 100 miliardów złotych na walkę ze skutkiem alkoholizmu - powiedział A. Rudawski.



O walce z alkoholizmem w polskim społeczeństwie opowiedział więcej Remigiusz Pajor-Kubacki. Obecny projekt ustawy wprowadzającej podwyżkę akcyzy na alkohol zawiera pewne zmiany w stosunku do poprzedniego projektu zawetowanego przez prezydenta RP. - Główną zmianą jest fakt, że środki z nadwyżki będą znaczone. Oznacza to, że nadwyżka zostanie przekazana na Narodowy Fundusz Zdrowia, na profilaktykę i leczenie uzależnienia od alkoholu.



Partia Szymona Hołowni chce także ograniczyć dostęp dzieci do smartfonów w czasie lekcji. Korzystanie z nich byłoby możliwe jedynie do zadań edukacyjnych. Działaczom Polski 2050 chodzi przede wszystkim o ograniczenie negatywnych skutków dostępu do sieci: hejtu, depresji, samotności i wyizolowania.



Adam Rudawski potwierdził, że wbrew medialnym doniesieniom nie obejmie żadnego z resortów. - To plotka - powiedział.



Jako wojewoda nie udostępni na razie dostępu do Fortu Gerharda w Świnoujściu ze wzgledów bezpieczeństwa. ©℗



