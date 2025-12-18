Konfederacja chce odwołania wojewody Adama Rudawskiego. "Naruszył zasadę bezstronności"

Na zdjęciu przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej przed wejściem do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przy mikrofonie Adrian Włodarczyk. Fot. Karol Ciepliński

Konfederacja Korony Polskiej złożyła dziś wniosek o odwołanie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Chodzi o jego wypowiedź z 14 grudnia br., która - zdaniem Konfederacji - „narusza konstytucyjną zasadę bezstronności organów władzy publicznej i godzi w dobre imię legalnie działającej partii politycznej oraz posła do Parlamentu Europejskiego - Grzegorza Brauna”.

REKLAMA

W materiale Radia Szczecin wojewoda Adam Rudawski odnosząc się do ostatniej wizyty w Szczecinie posła Grzegorza Brauna i odmowie przez władze Seminarium Duchownego użyczenia sali na spotkanie posła z mieszkańcami, powiedział miedzy innymi: „Spodziewałem się, jako że nie zostali wpuszczeni do seminarium, to zaraz podpalą to seminarium…, więc cieszę się, że nie ma sprawy”.

Zdaniem autorów wniosku o odwołanie wypowiedź ta była niedopuszczalna. W uzasadnieniu do wniosku czytamy miedzy innymi, że „wojewoda sugeruje popełnienie ciężkiego przestępstwa przez konkretnego posła i środowisko polityczne. Nie ma jakichkolwiek podstaw do takich stwierdzeń. Tego rodzaju insynuacje formułowane przez przedstawiciela administracji rządowej, stanowią poważne naruszenie zasad w debacie publicznej oraz zasad funkcjonowania państwa prawa. Konstytucja gwarantuje równe traktowanie obywateli oraz zakaz dyskryminacji w życiu publicznym, w tym ze względu na poglądy polityczne”.

Autorzy wniosku uważają, że wypowiedź wojewody stygmatyzuje jedno środowiska polityczne. Dodają, że wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie jest zobowiązany do szczególnej bezstronności. Zdaniem Konfederacji Korony Polskiej w wypowiedzi wojewody jest bezpodstawna sugestia o rzekomej skłonności do przemocy, co wywiera efekt mrożący i ogranicza prowadzenie działalności politycznej.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18.12.2025 r.

(CK)

REKLAMA