Czwartek, 18 grudnia 2025 r. 
Konfederacja chce odwołania wojewody Adama Rudawskiego. "Naruszył zasadę bezstronności"

Data publikacji: 17 grudnia 2025 r. 16:18
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2025 r. 09:57
Konfederacja chce odwołania wojewody Adama Rudawskiego. "Naruszył zasadę bezstronności"
Na zdjęciu przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej przed wejściem do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przy mikrofonie Adrian Włodarczyk. Fot. Karol Ciepliński  

Konfederacja Korony Polskiej złożyła dziś wniosek o odwołanie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Chodzi o jego wypowiedź z 14 grudnia br., która - zdaniem Konfederacji - „narusza konstytucyjną zasadę bezstronności organów władzy publicznej i godzi w dobre imię legalnie działającej partii politycznej oraz posła do Parlamentu Europejskiego - Grzegorza Brauna”.

W materiale Radia Szczecin wojewoda Adam Rudawski odnosząc się do ostatniej wizyty w Szczecinie posła Grzegorza Brauna i odmowie przez władze Seminarium Duchownego użyczenia sali na spotkanie posła z mieszkańcami, powiedział miedzy innymi: „Spodziewałem się, jako że nie zostali wpuszczeni do seminarium, to zaraz podpalą to seminarium…, więc cieszę się, że nie ma sprawy”.

Zdaniem autorów wniosku o odwołanie wypowiedź ta była niedopuszczalna. W uzasadnieniu do wniosku czytamy miedzy innymi, że „wojewoda sugeruje popełnienie ciężkiego przestępstwa przez konkretnego posła i środowisko polityczne. Nie ma jakichkolwiek podstaw do takich stwierdzeń. Tego rodzaju insynuacje formułowane przez przedstawiciela administracji rządowej, stanowią poważne naruszenie zasad w debacie publicznej oraz zasad funkcjonowania państwa prawa. Konstytucja gwarantuje równe traktowanie obywateli oraz zakaz dyskryminacji w życiu publicznym, w tym ze względu na poglądy polityczne”.

Autorzy wniosku uważają, że wypowiedź wojewody stygmatyzuje jedno środowiska polityczne. Dodają, że wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie jest zobowiązany do szczególnej bezstronności. Zdaniem Konfederacji Korony Polskiej w wypowiedzi wojewody jest bezpodstawna sugestia o rzekomej skłonności do przemocy, co wywiera efekt mrożący i ogranicza prowadzenie działalności politycznej. 

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18.12.2025 r.

(CK)

 

Komentarze

Jan Roteszwanc
2025-12-18 09:29:44
Za 2 lata, a dałby Bóg wcześniej, Pan Wojewoda odejdzie słusznie w niebyt, bez żalu ze stron wielu a Braun zostanie bo jego pomysły polityczne, wskutek między innymi partaniny podobnych Panu Wojewodzie, rosną. I tyle, reszta to bicie piany
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Pan Głośny
2025-12-17 20:11:57
A ja żądam delegalizacji partii Brauna - zdrajców powiązanych z Kremlem.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
głos rozsądku
2025-12-17 20:09:23
Typowy lans polityczny brunatnych. Nieważne co mówią byleby mówili. Wolno im 😁
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
kowboj
2025-12-18 09:11:47
Tylko po co o tym pisać?
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

