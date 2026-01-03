Komisja w Kołbaskowie źle policzyła głosy w wyborach prezydenckich. Śledztwo umorzone

Fot. Dariusz Gorajski

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zawnioskowała o umorzenie postępowania karnego przeciwko 11 członkom obwodowej komisji wyborczej w Kołbaskowie, którzy nie dopełnili obowiązków przy wyborach prezydenckich. 50 głosów oddanych na Trzaskowskiego przypisali Nawrockiemu.

O złożeniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko członkom OKW nr 1 w Kołbaskowie (pow. policki) szczecińska Prokuratura Okręgowa poinformowała w piątek. Dokumenty do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód skierowano dwa tygodnie temu.

- Prokurator (…) skierował wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko jedenaściorgu podejrzanym – członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Kołbaskowo, w tym Przewodniczącej i jej Zastępcy, zarzucając im niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej prok. Julia Szozda.

Wyjaśniła, że chodzi o nieprawidłowe przeliczenie głosów i „błędne ustalenie głosów ważnych” w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1 czerwca 2025 r.).

- Podczas liczenia głosów członkowie komisji doprowadzili do tego, że w grupie kart zawierających głosy oddane na kandydata Karola Nawrockiego znalazło się 50 kart z ważnymi głosami oddanymi na kandydata Rafała Trzaskowskiego, co za tym idzie błędnie ustalili liczbę ważnych głosów oddanych na kandydata Karola Nawrockiego – poinformowała Szozda.

Rzeczniczka prokuratury dodała, że OKW nr 1 w Kołbaskowie nie sporządziła ręcznie protokołu głosowania i nie rozliczyła kart do głosowania na odpowiednim formularzu. W związku z tym nie przekazano też wspomnianego protokołu operatorowi systemu informatycznego. Szozda zwróciła też uwagę, że członkowie OKW „nie sprawdzili przez odczytanie na głos” danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego obsługi komisji protokołu i nie porównali ich z danymi z protokołu sporządzonego ręcznie.

- Swoim zachowaniem podejrzani godzili się na przyjęcie w protokole głosowania nieprawdziwej liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśliła Szozda.

Zastrzegła, że błędne wyliczenie głosów przez komisję nie miało wpływu na ustalenie kandydata, który zwyciężyć miał w tym obwodzie wyborczym. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w OKW nr 1 w Kołbaskowie, obejmującej miejscowości: Siadło Dolne, Kamieniec, Moczyły Pargowo, Kamionki – w drugiej turze wyborów prezydenckich oddano 758 ważnych głosów. Rafała Trzaskowskiego wskazało 449 głosujących.

Prokuratura poinformowała, że czworo z 11 podejrzanych przyznało się do zarzucanego im przestępstwa. Pozostali zaś „zakwestionowali swoje sprawstwo”. Śledczy, po analizie materiału dowodowego uznali, że zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania. I taki wniosek złożono do sądu, określając okres próby na 1 rok. Orzeczono też nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Szozda zaznaczyła, że wina i sprawstwo podejrzanych nie budziły wątpliwości. A za warunkowym umorzeniem przemawiały również „warunki i właściwości osobiste sprawców”.

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o umorzeniu podobnego postępowania przeciwko 13 członkom OKW nr 3 w Międzyzdrojach, którym również zarzucono niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie, określonych na podstawie art. 69 § 3c i art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego przez PKW. (W grupie kart zawierających głosy oddane na Nawrockiego znalazły się dwie karty z głosami na Trzaskowskiego.) Tylko jeden z członków komisji w Międzyzdrojach przyznał się do winy. W II turze wyborów prezydenckich, zorganizowanej 1 czerwca ub.r., zwyciężył Karol Nawrocki, którego poparło 50,89 proc. wyborców (10 mln 606 tys. 877 głosów). Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 49,11 proc. (10 mln 237 tys. 286 głosów).

(PAP)

