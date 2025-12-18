Komisariat wodny w Szczecinie otrzymał dużą łódź z silnikami o łącznej mocy 700 KM [FILM]

Fot. Komisariat Wodny Policji w Szczecinie

Prawie jedenastometrowa łódź patrolowa, która może operować na morzu, zasiliła flotę zachodniopomorskiej policji. Dzięki dwóm dużym silnikom ze Szczecina do Świnoujścia może dopłynąć w 45 minut. Zakup o wartości ponad 2 mln zł dofinansował NFOŚiGW.

Nową policyjną łódź zaprezentowano w środę na Odrze vis a vis Wałów Chrobrego. Jednostka typu RIB (hybrydowa konstrukcja - sztywny kadłub, pompowane tuby na burtach) marki Sportis będzie na co dzień służyć funkcjonariuszom komisariatu wodnego w Szczecinie. Dwa silniki, każdy o mocy 350 KM, zapewniają jej szybkość, a duży zbiornik paliwa pozwala na jednym tankowaniu dopłynąć ze Szczecina na Bałtyk.

Ta łódź może operować na wodach śródlądowych i morskich, m.in. na Zalewie Szczecińskim. Możemy ją użytkować na pełnym morzu, w odległości 2 mil od linii brzegowej – wyjaśnił podkom. Piotr Jaworski z biura prasowego KWP w Szczecinie. – Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ta łódź będzie mogła dopłynąć np. do Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa – dodał.

Nowa jednostka jest największą we flocie zachodniopomorskiej policji. Na co dzień będzie służyła funkcjonariuszom komisariatu wodnego w Szczecinie, znajdującego się na wyspie Bielawa na Odrze. Ich zadania to patrolowanie rzeki, portu i pobliskich akwenów. Jak zaznaczył Jaworski, prawie jedenastometrowa łódź może służyć też m.in. współpracy z pododdziałem kontrterrorystycznym.

- Tego typu łodzie są wykorzystywane do różnego rodzaju zadań specjalnych, m.in. do współpracy ze śmigłowcami większego gabarytu Black Hawk – przypomniał oficer.

Sportis S-10500/K ma ponad 10,5 m długości; 3,5 m szerokości (pokład ponad 2 m szer.) i ładowność ok. 4 ton. Jej załogę stanowi od 3 do 6 osób. Jak przekazali PAP funkcjonariusze komisariatu wodnego, duża łódź może służyć do akcji poszukiwawczych czy ratunkowych. Ze Szczecina do Świnoujścia dopłynie w 45 minut, ponieważ osiąga prędkość powyżej 50 węzłów (ponad 90 km/h - PAP).

Łódź kosztowała ponad 2 mln zł. Została zakupiona ze środków własnych policji (50 proc.) i dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podkom. Jaworski przypomniał, że komisariat wodny na Odrze został odtworzony, po 20 latach, w maju br. Od tego czasu funkcjonariusze przeprowadzili ponad 2400 interwencji.

- Podczas interwencji wodnych m.in. ujawniliśmy pięć osób poszukiwanych – poinformował Jaworski. Dodał, że policjanci – wodniacy codziennie sprawdzają trzeźwość sterników motorowodnych, kontrolują wędkarzy, zapobiegają niebezpiecznym zachowaniom na wodzie i nad wodą.

Komisariat wodny w Szczecinie liczy obecnie 15 etatów, a docelowo ma pracować w nim ponad 20 funkcjonariuszy. Jednostka dysponuje trzema mniejszymi łodziami patrolowymi Sportis, pontonem i łodzią płaskodenną.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ogłosiła konkurs na nazwę nowej, największej łodzi. Informacje znajdują się na social mediach KWP. W połowie stycznia ma zostać ogłoszony zwycięzca plebiscytu. - Osobie, która wykaże się największą kreatywnością, zaproponujemy, w ramach nagrody, m.in. przepłynięcie się tą łodzią i zobaczenie, co ta jednostka potrafi – podsumował Jaworski.

