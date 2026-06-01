Kolorowy Orszak Króla Maciusia z okazji Dnia Dziecka przeszedł przez Szczecin [GALERIA]

fot. Agata JANKOWSKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka przy ul. Gen. Rayskiego w Szczecinie przeszli w poniedziałek przez centrum miasta, aby spotkać się z prezydentem Szczecina. Głośny i pełen kolorów Orszak Króla Maciusia odbył się już po raz 14. – oczywiście z okazji Dnia Dziecka.

– Idziemy w kolorowym korowodzie po to, aby dorosłym Szczecinianom przypomnieć, że są tacy mali ludzie, których potocznie nazywamy dziećmi. I tak jak powiedział Janusz Korczak: „Nie ma dzieci, są ludzie”. Pamiętajmy, że choć dzieci są małe i słabsze od nas, to jednak mają takie same prawa jak każdy dorosły człowiek. Król Maciuś, tytułowy bohater, jest symbolem Janusza Korczaka i właśnie jako przedstawiciel dzieci – tych słabszych, ale też pełnoprawnych ludzi – przypomina o ich prawach – powiedziała Iwona Bogus, dyrektor szkoły.

W marszu wzięli udział wszyscy uczniowie, którzy tego dnia przyszli do szkoły. Wielu z nich było ubranych w kolorowe stroje postaci z bajek, kreskówek i komiksów. Dzieci oraz towarzyszące im osoby dorosłe – nauczycielki i rodzice – niosły transparenty z hasłami: „Dziecko to jutro”, „Dziecko ma prawo być sobą”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” i wieloma innymi.

Orszak Króla Maciusia wyruszył spod szkoły, przeszedł przez al. Papieża Jana Pawła II i dotarł do Urzędu Miasta. Tam dzieci spotkały się z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem, przekazały mu listę postulatów i zaśpiewały specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenkę.

– Wszystkie postulaty są słuszne, ciekawe i będziemy jako dorośli starali się tutaj, w urzędzie, je realizować. Dziś jest piękny, radosny dzień – Dzień Dziecka. Życzymy wam, żeby ta radość była z wami nie tylko dziś, ale każdego dnia. Żeby dorośli, którzy są wokół was, dostarczali wam w szkole dużo dobrej wiedzy, uczyli was rozwiązywać różne problemy, a spotkania z koleżankami i kolegami zawsze były dla was przyjemnością. Żebyście się inspirowali, uczyli być z innymi, dzielić się sobą i pomagać innym, bo to jest w życiu człowieka bardzo ważne – powiedział Piotr Krzystek.

– Wysłuchałam waszego listu i doszłam do wniosku, że dzieci w Szczecinie są bardzo mądre, bardzo zdecydowane i już wiedzą, czego potrzebują, żeby świetnie się rozwijać. Myślę, że jeśli nadal nauczyciele i rodzice będą tak dbać o rozwój naszych dzieci, to za jakieś 20-30 lat, gdy my z panem prezydentem będziemy już na emeryturze, wy przejmiecie władzę – powiedziała Lidia Rogaś, pełnomocnik prezydenta ds. oświaty.

Wśród postulatów znalazły się m.in. prośby o więcej parków linowych, nowoczesnych boisk i placów zabaw, więcej zieleni i czystego powietrza oraz ścieżek rowerowych.©℗

Agata Jankowska

