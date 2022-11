Kołobrzeskie targowisko się zmieni. Wybrali wykonawcę, zapłacą więcej

Na przetarg dotyczący przebudowy kołobrzeskiego targowiska przy ul. Trzebiatowskiej wpłynęły 3 oferty. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, który go ogłosił, zarezerwował na zadanie 6,3 mln zł, ale najniższa z propozycji opiewała na kwotę o 2 mln zł wyższą.

Ponieważ była to kolejna procedura przetargowa, postanowiono nie ogłaszać następnej, a dołożyć brakujące pieniądze. Remont targowiska zrealizuje konsorcjum kołobrzeskich firm WS sp. z o.o., WP Paweł Werema i Skitech Jakub Skibiński.

Na czas realizacji zadania, które zgodnie z założeniami ma potrwać 6 miesięcy, kupcy i producenci rolni będą musieli przenieść się na plac obok bazy MZZiOŚ mieszczącej się przy ul. 6. Dywizji Piechoty. To oddalone o blisko 2 km w kierunku południowej granicy miasta miejsce nie wszystkich zadowoli. Innego na tymczasowe targowisko znaleźć nie było można. Użytkownicy targowiska muszą to zaakceptować. W zamian za to za pół roku będą mogli wrócić na stare, a w zasadzie nowe już targowisko. Jego teren zostanie w całości utwardzony, pojawi się tam duża wiata oraz pawilon socjalno-biurowy. W obrębie targowiska będą też wyznaczone miejsca na food trucki, a całość zostanie odwodniona, ogrodzona i oświetlona. ©℗

(pw)