Kołobrzeska latarnia na półmetku. Po remoncie elewacji czas na prace wewnątrz

Data publikacji: 09 października 2025 r. 09:34
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 10:11
Kołobrzeska latarnia na półmetku. Po remoncie elewacji czas na prace wewnątrz
Choć z zewnątrz latarnia prezentuje się już dobrze, jej wnętrza pozostawiają wiele do życzenia. Fot. Artur BAKAJ  

Kilka miesięcy temu dobiegł końca remont kołobrzeskiej latarni morskiej. Mowa o jej zewnętrznych murach, które się sypały, mocno nadszarpnięte zębem czasu.

Obiekt teraz cieszy oko, ale okazuje się, że jego wnętrza także wymagają naprawy. Są zasolone i zagrzybione. Obecnie, po wygaśnięciu dotychczasowej umowy dzierżawy, latarnia morska jest w rękach Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji, który planuje prowadzić w niej działalność kulturalno-edukacyjną. Instytut nie może jednak tego robić, a to z uwagi na wspomniany wcześniej fatalny stan techniczny pomieszczeń. Miasto szuka podmiotu, który przygotuje dokumentację projektową niezbędną do przeprowadzenia zabiegów budowlano-konserwatorskich. Trzeba nie tylko zająć się ceglanymi ścianami, ale także tynkami, posadzkami i stalową konstrukcję wewnętrznej klatki schodowej ze schodami wiodącymi na taras widokowy. Przedsiębiorstwo, które wygra ogłoszony w tej sprawie przetarg, będzie miało 180 dni na przygotowanie projektu. Zostanie też zobligowane do przeprowadzenia badań, dotyczących między innymi stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian. ©℗

(pw)


